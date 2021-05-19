Дело о халатности при передаче земельных участков бизнесу под соцобъекты возбуждено в ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности по факту незаконной передачи в собственность предпринимателю земельных участков в Сургуте - крупнейшем городе Ханты-Мансийского автономного округа. На 14 из них на протяжении почти 15 лет так и не были начаты работы по строительству социальных объектов - школ и детских садов, но администрация города их изымать не стала, сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту незаконной передачи в собственность предпринимателю земельных участков на территории города Сургута по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, в сентябре 2006 года между администрацией города и коммерческой организацией был заключен договор аренды земельных участков в 30-м микрорайоне для возведения на них капитальных строений, в том числе многоквартирных домов и объектов социальной инфраструктуры, которые должны быть сданы в эксплуатацию в сентябре 2016 года. Но к данному сроку на 14 из 47 участков, в числе которых участки под возведение двух школ и трех детских садов, строительные работы не были начаты.

"В нарушение требований земельного законодательства и условий договора аренды, согласно которым не использованные под застройку участки должны быть изъяты, сотрудниками администрации города условия использования земельных участков не проверены, факты ведения на них строительных работ не установлены, в июне - августе 2016 года участки переданы в собственность коммерческой организации, чем причинен ущерб бюджету города Сургута", - уточнили в пресс-службе регионального управления СК.