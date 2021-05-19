В Югре утвердили инвестиционный бренд региона

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 мая. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа впервые утвердили инвестиционный бренд региона "Ugra Open For/Югра открыта для". Он позволит консолидировать все меры поддержки, а название позволяет его использовать на разных площадках, подчеркивая открытость ХМАО не только для инвестиций, но и в других сферах, сообщили журналистам в пресс-службе Фонда развития Югры.

"В Югре утвержден инвестиционный бренд региона "Ugra Open For/Югра открыта для". Он позволит консолидировать все меры поддержки инвестиционной деятельности, объединив работу органов исполнительной власти и институтов развития Югры по привлечению инвесторов в сферах промышленности, образования, здравоохранения, ЖКХ, экологии, туризма", - сказано в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Фонда развития Югры, инвестиционный бренд принят в ХМАО впервые. Концепция бренда показывает идеи открытости и интеграции. Так, преобладающей его цветовой гаммой стали зеленый и голубой цвета - традиционные для Югры. Отмечается, что название бренда построено таким образом, чтобы люди, работающие с ним, могли использовать его на разных площадках и с разными целями. "Югра становится открыта не только для инвестиций, но и для культуры, образования, туристов, и, самое главное - открыта для людей", - говорится в сообщении на сайте Фонда развития Югры.

Планируется, что инвестбренд будет использоваться на деловых российских и международных мероприятиях, на информационных ресурсах, при формировании института инвестиционных амбассадоров, а также станет дополнительным инструментом привлечения в регион потенциальных инвесторов.