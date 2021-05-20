Суд признал законным штраф экс-главе Екатеринбурга Ройзману за участие в незаконной акции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Свердловский областной суд оставил в силе решение Октябрьского районного суда Екатеринбурге на штраф в размере 20 тыс. рублей бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману за участие в несанкционированных акциях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда в четверг.

"Рассмотрев доводы жалобы, суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, апелляционную жалобу без удовлетворения", - сказали ТАСС в пресс-службе Свердловского областного суда, уточнив, что речь идет о штрафе за несанкционированную акцию 31 января.

26 марта суд признал виновным Ройзмана по двум административным делам по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга") и оштрафовал его в общей сложности на 40 тыс. рублей. Позднее представитель защиты Ройзмана направила апелляционные жалобы на штрафы.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга 12 мая назначил Ройзману по девять суток административного ареста за организацию несогласованных акций 31 января и 21 апреля. Сроки административных арестов, назначенных гражданину по разным делам, не суммируются, а исчисляются одновременно. Уже 13 мая Свердловским областным судом срок ареста был снижен с девяти до одних суток, в тот же день Ройзман покинул спецприемник.

Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год, затем стал сотрудником радиостанции "Эхо Москвы".