В Кургане запретили продажу алкоголя в день проведения последних звонков

ТАСС, 20 мая. Продажу алкогольной продукции в день проведения последних звонков, 22 мая, запретили в Кургане. Исключение составят места общественного питания, сообщили в четверг в пресс-службе администрации города.

"22 мая, в день проведения последних звонков, продажа алкогольной продукции, в том числе пива, на территории областного центра будет запрещена. Соответствующее постановление подписано временно исполняющей полномочия главы города Кургана Еленой Ситниковой", - говорится в сообщении.

Запрет будет действовать в течение всего дня - с 08:00 до 23:00 (06:00 - 21:00 мск), но не будет распространяться на розничную продажу в местах общественного питания.