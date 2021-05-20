"Победа" с 18 июня открывает рейсы из Челябинска на Кипр

ТАСС, 20 мая. Авиакомпания "Победа" открывает прямые рейсы из Челябинска в Ларнкаку (Кипр). Полеты будут выполняться с 18 июня, сообщили в пресс-службе перевозчика в четверг.

"Лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот", открыл продажу билетов на новые рейсы в Ларнаку из Челябинска. Полетная программа начнется 18 июня, рейсы запланированы до конца сентября. Они будут выполняться один раз в неделю, по пятницам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Челябинск станет пятым городом, откуда "Победа" будет летать на Кипр этим летом. "Еженедельные рейсы в Ларнаку также запланированы с 14 июня из Перми, с 15 июня - из Екатеринбурга, а с 16 июня - из Казани. Кроме того, в текущем летнем сезоне "Победа" летает в Ларнаку раз в неделю из Москвы", - добавили в компании.

Согласно расписанию, опубликованному на официальном сайте челябинского аэропорта, в настоящее время ни одна авиакомпания не выполняет прямые рейсы на Кипр.

На данный момент авиасообщение между РФ и Кипром приостановлено на фоне пандемии. При этом авиакомпании могут выполнять грузопассажирские рейсы, билет на которые могут купить только определенные группы граждан. На таких рейсах запрещено перевозить туристические группы. В случае с Кипром въехать в страну могут все россияне с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, а также все, кто вакцинирован.