В пещере Свердловской области нашли кости животных, предположительно, плейстоценовой эпохи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Участники состоявшейся в мае экспедиции в Северную пещеру на реке Вижай в Свердловской области нашли кости животных, живших, предположительно, в плейстоценовую эпоху. Об этом сообщила ТАСС младший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Дарья Диярова.

"В Северной пещере были найдены кости животных, живших в плейстоценовый период. Эти кости, как и найденные в предыдущих экспедициях, переданы палеонтологам ИЭРиЖ УрО РАН", - рассказала Диярова.

Как сообщил ТАСС председатель комиссии Российского союза спелеологов по охране и использованию пещер, координатор научной комиссии Ассоциации спелеологов Урала Евгений Цурихин, кости найдены на ранее неизвестном двухсотметровом участке пещеры. "Северная пещера - самая протяженная в Свердловской области и на восточном склоне Урала. Ее длина была 3 600 м, а сейчас стала еще больше на 230 м, то есть 3 830 м. Сейчас мы нашли в этих новых ходах и гротах несколько интересных мест, где возможно продолжение пещеры", - сказал он.

Как отметила Диярова, во время весенней экспедиции впервые получены данные о микроклимате разных участков этой и других, расположенных поблизости, пещер. Дальнейшее изучение пещеры планируется в двух направлениях: поисковое - выход на новые участки, и научное - изучение микроклимата, отбор проб микроорганизмов.

На Вижае уральские спелеологи работают с 2007 года, тогда нашли первую пещеру, которая получила имя Татищева. Большие пещеры на Верхневижайском участке нашли в июле 2019 года, там обнаружили огромные ледники, подземную реку и два подземных озера.