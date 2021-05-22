Площадь лесных пожаров в Тюменской области сократилась в семь раз

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Лесные службы в Тюменской области потушили два крупных лесных пожара, в результате площадь пожаров в регионе сократилась в семь раз. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой федеральной Авиалесоохраны.

"Сегодня парашютисты-десантники Авиалесоохраны, наземные лесные службы Тюменской области с участием арендаторов лесных участков и местного населения ликвидировали в Ярковском районе Тюменской области два крупных лесных пожара. Благодаря ликвидации данных очагов площадь лесных пожаров в Тюменской области сократилась с 19,2 тыс. га до 2,7 тыс. га - более, чем в семь раз", - говорится в сообщении.

Уточняется, в сейчас в Тюменской области продолжаются работы по тушению 14 лесных пожаров на площади 2,7 тыс. га, в том числе остановлено распространение пяти пожаров на площади 521 га. В тушении участвуют 683 человека и 77 единиц наземной техники.

Ранее Александр Моор, губернатор Тюменской области, где с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах и вторую неделю отмечается аномально жаркая для мая погода, заявил, что в регионе в этом году наблюдаются самые масштабные пожары за последние 10 лет.