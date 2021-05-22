В Тюменской области потушили 90% природных пожаров

ТАСС, 22 мая. Объединенная группировка лесных служб в Тюменской области потушила 90% лесных пожаров. Об говорится в видеосообщении губернатора Тюменской области Александра Моора.

"На текущий момент 90% природных пожаров на территории Тюменской области потушено. Это было достигнуто благодаря слаженной работе всей группировки сил и средств, которая работает на тушении пожаров" - сказал губернатор.

Ранее со ссылкой на пресс-службу федеральной Авиалесоохраны сообщалось, что парашютисты-десантники Авиалесоохраны, наземные лесные службы Тюменской области с участием арендаторов лесных участков и местного населения ликвидировали в Ярковском районе Тюменской области два крупных лесных пожара. Благодаря ликвидации этих очагов площадь лесных пожаров в Тюменской области сократилась с 19,2 тыс. га до 2,7 тыс. га.

С 11 мая в Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации в лесах, вторую неделю отмечается аномально жаркая для мая погода. Моор ранее заявил, что в регионе в этом году наблюдаются самые масштабные пожары за последние 10 лет.