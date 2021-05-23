ДТП с участием четырех машин произошло в центре Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Массовое ДТП произошло на одной из центральных улиц Екатеринбурга, в результате столкновения четырех машин пострадала 54-летняя женщина, она госпитализирована. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД города.

"Известно, что водитель Porsche Panamera не справился с управлением, столкнулся с Hyundai Solaris, который отбросило на Volkswagen Polo и Ford. Один пострадавший, женщина 54 года, получила травмы и перелом шейного отдела позвоночника", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшая доставлена в больницу.

Сотрудники ГИБДД регулируют движение на данном участке дороги. Обстоятельства произошедшего уточняются.