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ДТП с участием четырех машин произошло в центре Екатеринбурга

Одну пострадавшую госпитализировали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Массовое ДТП произошло на одной из центральных улиц Екатеринбурга, в результате столкновения четырех машин пострадала 54-летняя женщина, она госпитализирована. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД города.

"Известно, что водитель Porsche Panamera не справился с управлением, столкнулся с Hyundai Solaris, который отбросило на Volkswagen Polo и Ford. Один пострадавший, женщина 54 года, получила травмы и перелом шейного отдела позвоночника", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшая доставлена в больницу.

Сотрудники ГИБДД регулируют движение на данном участке дороги. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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