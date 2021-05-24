Синоптики прогнозируют аномальную жару на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Аномально жаркая погода усиливается в регионах Уральского федерального округа (УрФО) - в ряде субъектов дневная температура воздуха достигнет 36 градусов тепла. Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности, сообщают региональные гидрометцентры в понедельник.

"В Свердловской области с 24 по 26 мая будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. В понедельник днем температура воздуха в среднем достигнет плюс 31-36 градусов, во вторник - плюс 28-33, в среду - 24-29 градусов выше нуля", - сообщается на сайте уральского гидрометцентра, синоптики предупреждают, что при грозах порывы ветра в Свердловской области составят 15-20 м/с.

В Тюменской области в ближайшие дни местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, порывы ветра при которой будут колебаться от 15 до 20 м/с, сообщают синоптики. По югу региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность: по 26 мая ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 10 градусов и более. Похожая погода ожидается и в Курганской области, в этих регионах столбик термометров в ближайшие дни местами достигнет максимальной отметки в 35-37 градусов тепла.

Челябинский гидрометцентр объявил на 24-26 мая штормовое предупреждение из-за жары. В эти даты в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. Во второй половине дня 24-26 мая в отдельных районах Челябинской области ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 36-37 градусов. В большинстве районов региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале), местами - высокая пожарная опасность (IV класс горимости).

По данным регионального гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, в Югре 24-25 мая днем ожидается до плюс 25-30 градусов, кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный ветер. В среду установившаяся жара немного спадет: днем ожидается до плюс 18-24 градусов, преимущественно без осадков. Кроме того, синоптики предупреждают, что 25 мая в регионе ожидается IV класс пожароопасности в Кондинском районе, 24-26 мая - V класс пожароопасности также в Кондинском районе.

На севере Урала - в Ямало-Ненецком автономном округе в ближайшие дни будет ветреная погода, местами возможны небольшие осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем поднимется до плюс 12-14 градусов.