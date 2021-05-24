Число природных пожаров в Тюменской области увеличилось на 20 за сутки

ТЮМЕНЬ, 24 мая. /ТАСС/. Двадцать природных пожаров возникло за сутки в Тюменской области. Всего в регионе по состоянию на понедельник действует 28 пожаров, сообщил региональный оперативный штаб.

"Возникшие пожары за последние сутки: 11 лесных пожаров на общей площади 118 га, 9 ландшафтных пожаров на общей площади 58,2 га. Количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованных, - 26. Количество действующих ландшафтных пожаров на текущий момент - 2", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что за сутки ликвидировано 10 пожаров на площади около 27 га.

Губернатор Тюменской области Александр Моор ранее сообщал, что в регионе в этом году зафиксированы самые масштабные пожары за последние 10 лет. В области с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах - их посещение запрещено. Вторую неделю в регионе стоит аномально жаркая для мая погода - до плюс 30 градусов.

По данным оперативного штаба, для тушения пожаров в области привлечены Авиалесоохрана, МЧС, подразделения УМВД и Минобороны РФ, вертолеты Ми-26, Ми-8, самолет Ил-76.