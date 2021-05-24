Рейс из Нового Уренгоя в Тюмень задерживается на 18 часов

ТАСС, 24 мая. Рейс авиакомпании "Ямал" из Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) в Тюмень задерживается до утра вторника из-за технической неисправности самолета, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры в понедельник.

"24 мая в аэропорту города Новый Уренгой по причине технической неисправности воздушного судна RRJ-95 задержан регулярный рейс авиакомпании Ямал YC-146 сообщением Новый Уренгой - Тюмень. Время вылета по расписанию - 17:10 (15:10 мск). По состоянию на 18:00 (16:00 мск) неисправность устранена. Ориентировочное время вылета - 11:00 (09:00 мск) 25 мая", - говорится в сообщении.

На рейс зарегистрированы 82 пассажира, в том числе пятеро детей.