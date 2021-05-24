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Мужчина привел медведя к отдыхающим на пляже в Челябинской области

Дети на пляже играли с животным

ТАСС, 24 мая. Министерство экологии Челябинской области организовало проверку после сообщения о мужчине, который привел выгуливать медвежонка на пляж в Чебаркуле. С животным играли дети, сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков в своем официальном Telegram-канале в понедельник.

"В Министерство экологии Челябинской области поступило видео от граждан, которые в выходные на одном из городских пляжей Чебаркуля запечатлели интересную картину - выгул молодого медвежонка. Мужчина привел медведя искупаться без всякой защиты и амуниции, когда пляж был полон граждан и детей", - говорится в сообщении с уточнением, что на данный момент сотрудники областного Минэкологии начали проверку и подали заявления в полицию и Росприроднадзор.

Сейчас региональным ведомством проводятся мероприятия по установке личности владельца животного. "Мы считаем недопустимым выгул диких животных в общественных местах, тем более на пляжах с детьми. На видео <...> дети активно играют с маленьким мишкой. К сожалению, родители даже не ограничивали своих чад", - добавил Безруков.

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