Глава Нижневартовска сообщил, что покинул пост после начала проверки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 мая. /ТАСС/. Глава Нижневартовска (второй по численности населения город Ханты-Мансийского автономного округа) Василий Тихонов покинул пост после начала проверки. Решение согласовано с губернатором Югры Натальей Комаровой, написал Тихонов во вторник в Instagram.

"Я всегда был предельно откровенен с вами, поэтому сейчас решил лично сообщить о своем уходе с поста главы города, чтобы вы обладали официальной информацией, без домыслов. В отношении меня начата проверка по обстоятельствам, несовместимым со статусом главы города. Считаю, что мною не были допущены нарушения, но, учитывая серьезность вопроса, я принял решение досрочно прекратить полномочия", - написал он, не уточнив, о какой проверке идет речь.

Тихонов отметил, что всегда работал в команде и не может себе позволить, чтобы факт проверки "отбросил тень на всю команду". "Кроме того, это не позволит сосредоточиться на своей работе. Город должен продолжать развиваться. Я попросил губернатора согласовать мое решение, Наталья Владимировна его согласовала", - уточнил Тихонов.

Он добавил, что администрация работает, выполняет обязанности и поставленные задачи, сможет обеспечить жизнедеятельность города. По его словам, в соответствии с уставом глава будет избран депутатами городской думы нового созыва в октябре-ноябре текущего года.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Нижневартовска, с 26 мая временно исполнять обязанности главы города будет заместитель мэра по экономике и финансам Дмитрий Кощенко. В пресс-службе следственного управления по ХМАО СК РФ сообщили ТАСС, что "СК РФ данную проверку не проводит". В настоящее время ТАСС не располагает комментарием региональных властей.

Тихонов стал главой Нижневартовска осенью 2016 года. В 2021 году его полномочия истекали. В целом в администрации муниципалитета он работал с 1999 года, а до этого порядка 20 лет трудился в органах внутренних дел.