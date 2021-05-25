Проект системы управления мобильной платформой тюменского вуза получил грант

ТЮМЕНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Проект системы управления мобильной платформы Тюменского индустриального университета (ТИУ) получил грантовую поддержку по программе "Старт" Фонда содействия инновациям в размере почти 2 млн рублей, сообщила пресс-служба вуза во вторник.

"Проект руководителя Центра робототехники Студенческой инновационной платформы ТИУ Вадима Костина и его команды получил грантовую поддержку в размере почти 2 млн рублей по программе "Старт" Фонда содействия инновациям. На конкурс был представлен проект "Система управления электрическим двигателем для средств малой механизации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что система управления может быть установлена на средства малой механизации: мини-трактора, думперы и другие.

Как рассказал Костин, на разработку прототипа понадобилось два с половиной года, в итоге был создан рабочий вариант на базе шасси шестиколесной тележки, которая раньше выпускалась в Тюмени. "Средств гранта хватит только на разработку одного типа интеллектуальной системы управления. Надеемся, что проект будет развиваться и мы получим дополнительные меры поддержки, а также сможем начать продажи. К мобильной платформе уже проявляют интерес компании из Эфиопии и Монголии", - приводит пресс-служба слова Костина.

Программа "Старт" Фонда содействия инновациям направлена на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации.