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"Пятерочка" и "Перекресток" приостановили продажу алкоголя в Свердловской области

В регионе выявили нарушения лицензионных требований

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Сеть магазинов "Пятерочка" и "Перекресток" приостановили розничную продажу алкогольной продукции на территории Свердловской области из-за нарушений лицензионных требований. Об этом сообщил министр агропромышленного комплекса региона Артем Бахтерев.

"Были выявлены нарушения обязательных (лицензионных) требований, установленных Федеральным законом "О государственном регулировании производства и оборота <…> алкогольной продукции", а также несоблюдение условий, предусмотренных лицензией на розничную продажу алкогольной продукции, что явилось основанием для приостановления действия лицензии в соответствии с требованиями закона", - сказал Бахтерев.

Он отметил, что как только нарушения будут устранены, действие лицензии возобновится.

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