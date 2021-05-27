Количество осадков, выпавших в Ханты-Мансийске, в четыре раза превысило рекорд 2002 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 мая. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали рекордное количество осадков, выпавших 26 мая в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО) во время сильного дождя, почти 60 мм. Это в 4,2 раза больше, чем в 2002 году, когда был зафиксирован предыдущий рекорд в 13,8 мм, сообщила в четверг ТАСС начальник отдела метеопрогнозов регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Соколова.

"В Ханты-Мансийске 26 мая был перекрыт абсолютный максимум суточного количества осадков, который составил 59,1 мм. Предыдущий максимум в 13,8 мм был зафиксирован 26 мая 2002 года", - сказала собеседница агентства.

Днем 26 мая в регионе прогнозировались очень сильный дождь, ветер порывами до 25 м/с, гроза, град.

Жители Ханты-Мансийска в социальных сетях жаловались на подтопленные низко расположенные дома, где не справлялась городская ливневая канализация. Также оказались подтопленными многочисленные автостоянки, дороги и квартиры в нескольких многоэтажных жилых домах.

В пресс-службе администрации Ханты-Мансийска ТАСС уточнили, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями подтоплено 23 жилых дома и 12 улиц. "Распоряжением главы города создана комиссия, которая сегодня в течение дня проведет обследование подтопленных домов. <…> Работы по откачке ливневой дождевой воды велись до утра, в них были задействованы сотрудники муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия, "Водоканала", ЖКУ, УТС, управления гражданской защиты населения, а также применялись насосные станции, мотопомпы, ассенизаторские машины", - пояснил собеседник агентства.