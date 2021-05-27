Представители более 60 стран мира планируют участвовать в работе IT-форума в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 мая. /ТАСС/. Представители более 60 стран подтвердили участие в XII Международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС, который пройдет в смешанном формате с 15 по 18 июня в Ханты-Мансийске. Об этом сообщили в четверг ТАСС в департаменте информтехнологий и цифрового развития Югры.

"На сегодняшний день подтвердилось участие делегатов из 63 стран мира, в том числе представители органов власти иностранных государств, дипломатического корпуса стран БРИКС, ШОС и ОДКБ (чрезвычайные и полномочные послы Республик Никарагуа, Уганда, Габон, Сьерра-Леоне, Нигерии, Гренады и Доминиканской Республики в Российской Федерации), федеральных и региональных органов власти, IT-компаний, общественных и научных организаций зарубежных стран", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в работе Форума планируется участие представителей всех стран-членов БРИКС, ШОС и ОДКБ. "В настоящее время регистрацию прошли свыше 400 человек, из них около 200 человек - с очным форматом участия, безопасности которых будет уделено особое внимание. Организаторами сформирована окончательная программа IT-форума, которая включает 45 деловых мероприятий, работу выставки и культурную программу", - добавил представитель департамента.

О форуме

XII Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС пройдет в смешанном формате с 15 по 18 июня в Ханты-Мансийске. Особое внимание на форуме уделят темам искусственного интеллекта, цифровой трансформации в России и мире, жизни в постковидном пространстве. Пройдут, в частности, сессии и круглые столы совместно с Минздравом и Минспортом России, аппаратом полномочного представителя президента РФ в УрФО, правительством Москвы и Ассамблеей народов Евразии. В дни форума в Югре соберутся также IT-руководители вузов для участия в дискуссии, организованной командой экспертов Института цифрового развития науки и образования, подведомственного Министерству науки и высшего образования РФ.

Одним из ключевых мероприятий станет IV Международная конференция по информационной безопасности "Инфофорум - Югра", где эксперты обсудят искусственный интеллект как развитие аналитических технологий и средство противодействия киберпреступлениям, вопросы "суверенного интернета", проблемы защиты персональных данных. В рамках конференции состоится Цифровой форум "Россия - Китай", который проводится совместно с Альянсом облачной безопасности и Ассоциацией кибербезопасности КНР, научными центрами и крупнейшими IT-компаниями Китая.

Партнеры форума - "Роснефть", "Салым Петролеум", "Славнефть-Мегионнефтегаз", "Ростелеком", "Прайм Груп", "Техноком", "Форс". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.