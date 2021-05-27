Власти Тюменской области предложили закрепить в законе понятие "неформальной занятости"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Понятие неофициального трудоустройства или неформальной занятости граждан необходимо закрепить на законодательном уровне, что позволит эффективнее выявлять и легализовывать такую деятельность. Такое мнение высказал в четверг заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев.

"Сегодня у нас законодателями так и не установлено понятие "неформальная занятость". Сегодня каждый орган власти сам себе определяет, что является неформальной занятостью, исходя из этого, идут разные расчеты у каждого органа власти", - сказал он в ходе круглого стола по вопросам совершенствования законодательства в части противодействия выплате неофициальной зарплаты наемным рабочим в Совете Федерации.

По словам Сысоева, в Тюменской области с 2015 года работа по выявлению и легализации неформальной занятости ведется территориальной межведомственной комиссией. Из-за отсутствия определения неформальной занятости в законодательстве эффективность деятельности межведомственной комиссии снижается, подчеркнул он.

Как отметил председатель общественного движения "Труд" Сергей Песков, по результатам исследования, которое было проведено в мае 2020 года совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ, только крупным бизнесом в неформальный сектор за последние годы было выведено до 18 млн рабочих. При этом в теневом обороте находится общая сумма заработных плат, насчитывающая более 7,7 трлн рублей, добавил он.

Наибольшая доля неформально занятых характерна для юга России - Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. По информации международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По состоянию на сентябрь 2020 года число неформально занятых в этих округах достигало 40% и 28,6% от числа работающих соответственно.