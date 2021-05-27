Югра планирует включить два муниципалитета в арктическую зону России

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 мая. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) намерены включить два муниципалитета - Березовский и Белоярский районы - в состав арктической зоны России. Об этом сообщил в четверг первый заместитель губернатора Югры Алексей Охлопков.

Белоярский и Березовский районы относятся к районам Крайнего Севера.

"Мы в нашем регионе работаем над тем, чтобы включить наши северные приарктические Березовский и Белоярский районы в состав арктической зоны Российской Федерации. С нашей заявкой работает Российская академия наук (РАН) и правительство России", - сказал Охлопков во время дискуссии "Новая климатическая политика" Невского международного экологического конгресса.

По его словам, "назревшее решение", позволит развить климатические компетенции России в арктической зоне. "Мы предлагаем рассмотреть наш автономный округ в качестве пилотного региона по аналогии с Сахалином по оценке поглощающей способности природных экосистем. В том числе с поправкой на арктическую специфику, поскольку у нас в этом направлении наработан очень большой, признаваемый международным научным сообществом опыт", - заявил замглавы Югры.

Охлопков также отметил, что Югра является уникальным регионом с точки зрения учета поглощающей способности лесов и иных экосистем, поскольку территория ХМАО на более чем на 90% занята лесами, а 40% из них заняты водно-болотными угодьями, которые являются уникальными экосистемами в сфере поглощения избыточного углекислого газа.

Так, с 2010 года в регионе действует научно-исследовательская база и инфраструктура экологических наблюдений - международный полевой стационар "Мухрино". "Это уникальный для всего мира, для нашей страны стационар. Он вошел в состав европейского проекта. Работа стационара обеспечивает накопление реальных научных достоверных данных об эмиссии и поглощении парниковых газов природными экосистемами", - уточнил Охлопков.