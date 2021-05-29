Корейский научно-культурный центр открылся на базе УрФУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Уральский федеральный университет открыл на своей площадке Корейский научно-культурный центр, передает корреспондент ТАСС. Аудитории, где расположился центр, присвоено имя первого почетного консула Республики Корея в Екатеринбурге Станислава Тхая.

"В нашем университете в последние годы очень динамично развивается именно корейское направление <...> У нас 10 июня планируется защита магистерской диссертации на тему "Детская художественная литература Республики Корея в XXI веке", это первая работа по корейской литературе в нашей практике, но мы надеемся на расширение темы", - сказал директор школы бакалавриата УрФУ Валерий Гудов на церемонии открытия в субботу.

Директор департамента международных отношений Мария Гузикова в беседе с ТАСС отметила, что основная цель работы центра - преподавание корейского языка, занятия по корейской культуре, истории, политике, экономике. Также в центре будут проходить занятия с корейскими партнерами - университетами, научными группами - в формате видеоконференции. Центр станет площадкой для проведения совместных мероприятий с корейской диаспорой.

Как отметил почетный консул Республики Корея в Тюменской области Игорь Самкаев, корейская сторона выражает интерес к российской жизни. "Есть необходимость в развитии культурных отношений. Посольство уделяет очень большое внимание и работе с образованием", - сказал он в беседе с ТАСС.

Уральский федеральный университет является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 36 тыс. студентов. В 2021 году вуз является лидером по бюджетному приему в стране - абитуриентам доступно 7 500 мест. В УрФУ обучается более 4 300 иностранных студентов из 100 стран, действует более 10 лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых.

О сотрудничестве с Республикой Корея

Как сообщил ТАСС Самкаев, областной онкологический диспансер в Екатеринбурге и клиника "Северанс" Республики Корея заключили соглашение о сотрудничестве. "[Свердловский] онкоцентр плотно работает с клиникой "Северанс", здесь уже есть соглашение, меморандум заключили", - сказал консул.

"Сейчас мы видим, что есть большая проблема у многих - это щитовидная железа. ["Северанс"] является мировым лидером по лечению щитовидной железы", - отметил консул. Смертность среди пациентов клиники находится на низком уровне благодаря ранней выявляемости заболеваний, пояснил собеседник агентства.

Также в Уральском федеральном округе планируется открыть диагностические центры Республики Корея. Один из таких центров появится в Тюмени. "Заинтересованы, чтобы открывать диагностические центры [на Урале] <...> Мы в любом случае осуществим открытие, в Тюмени уже есть место расположения в большом микрорайоне", - сказал Самкаев.