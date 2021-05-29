Налоговый режим на нефтяную отрасль в РФ может быть масштабирован с 2022 года

ТАСС, 29 мая. Налоговый режим на нефтяную отрасль может быть масштабирован с 1 января 2022 года. Такое предложение озвучила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ходе совещания, посвященному вопросам налогового стимулирования нефтяной отрасли РФ, в Сургуте.

"На совещании по вопросам правового регулирования налогового стимулирования нефтяной отрасли РФ с представителями региональных, федеральных органов власти, нефтяных компаний предложила рассмотреть возможность масштабирования нового налогового режима на всю нефтяную отрасль с 1 января 2022 года, - сообщила губернатор на своей официальной странице в "ВКонтакте". - Это позитивно повлияет на социальную уверенность населения, долгосрочность экономического развития регионов с традиционной нефтедобычей (Республики Татарстан, Башкортостан, Коми, Якутии, нашего автономного округа), даст регионам, компаниям инвестиционную и гуманитарную предсказуемость".

Комарова подчеркнула, что регион заинтересован в сбалансированности интересов государства, инвесторов по различным направлениям, включая освоение трудноизвлекаемых запасов, развитие сервисной и смежных отраслей; выполнение обязательств перед населением.

"Сотни тысяч рабочих мест, от 10 до 15 процентов налоговых поступлений в консолидированный бюджет страны, развитая производственная инфраструктура, города с инфраструктурой для людей, поколениями связанных с нефтяной отраслью, - все это требует стабильной государственной политики и эффективного отраслевого регулирования в долгосрочной перспективе. Мы говорим о влиянии изменений, вводимых государством, на устойчивость нефтяных компаний, на общественную, гуманитарную чувствительность регионов в перспективах их развития", - добавила глава региона.

Комарова отметила, что на рабочем совещании по вопросу догазификации домовладений граждан под председательством заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина обсуждались планы по решению поставленной президентом задачи на этот счет. "Завтра (30 мая) направим в Минэнерго России информацию о негазифицированных домовладениях и оценочной стоимости проведения соответствующих работ", - сообщила она.