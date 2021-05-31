Число участников свердловских праймериз "Единой России" выросло в 2021 году в 1,6 раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Число участников праймериз "Единой России" в Свердловской области выросло в 2021 году в 1,6 раза по сравнению с итогами прошлого праймериз регионального отделения партии в 2016 году. В этом году на участие в голосовании заявились около 400 тыс. свердловчан, около 340 тыс. человек - приняли участие, тогда как в 2016 году - только 217 тыс., сообщил в понедельник в Уральском региональном центре ТАСС секретарь Свердловского регионального отделения "Единой России", председатель областного оргкомитета предварительного голосования Виктор Шептий.

"Напомню, что у нас пятилетние выборные циклы: на пять лет избирается Госдума, и у нас так синхронизировано, что также в эти же сроки избирается и Законодательное собрание Свердловской области. И пять лет назад у нас в эти же дни проводилось предварительное голосование, <…> тогда не использовалось онлайн-голосование, тогда пришло 217 тыс. [человек] - то есть мы видим, что почти двукратное увеличение численности людей, которые приняли решение участвовать в предварительном голосовании, помогать нам определять кандидатов. Из чего мы делаем вывод, что интерес растет, люди понимают свою сопричастность к формированию будущих контуров будущих органов власти", - сказал он, уточнив, что зарегистрировались для участия в праймериз около 400 тыс. свердловчан, приняли участие порядка 340 тыс. - более 10% всех избирателей.

Ранее ТАСС сообщил, что чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин вошел в тройку лидеров по итогам предварительного голосования "Единой России" в Свердловской области по отбору кандидатов на выборы в новый созыв Госдумы. Большинство голосов получил губернатор региона Евгений Куйвашев, его поддержали порядка 174,5 тыс. избирателей. За Шипулина проголосовали более 64,4 тыс. человек. Третье место занял глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, он набрал более 61 тыс. голосов.

"Единая Россия" - единственная партия, которая почти 10 лет проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии. Основной формой проведения праймериз в этом году был онлайн-формат, в котором они проходили с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование состоялось в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах была предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз проходили 30 мая.