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"Пятерочка" на Ямале завысила цены на сливочное масло и капусту на 257%

Прокурор Салехарда возбудил административное дело по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ ("Нарушение порядка ценообразования"). ООО "Агроторг" назначили штраф в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации товара

ТАСС, 2 июня. Магазин "Пятерочка" в городе Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) завысил цены на сливочное масло и капусту на 257%. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в среду.

"Прокуратура города Салехарда по поручению прокуратуры округа провела проверку по публикации в СМИ о соблюдении ООО "Агроторг" (магазины "Пятерочка") требований законодательства о ценообразовании на продукты питания первой необходимости. В ходе надзорных мероприятий осуществлен выход в магазины "Пятерочка", расположенные на территории Салехарда, в которых установлен факт завышения на 257% цен на сливочное масло и капусту", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что прокурор города внес директору ООО "Агроторг" представление об устранении нарушений закона, а также возбудил административное дело по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ ("Нарушение порядка ценообразования"). По результатам их рассмотрения цены приведены в соответствие с требованиями закона, организация признана виновной, назначено наказание в виде штрафа в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации товара.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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