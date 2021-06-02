Более 700 человек пройдут обучение в рамках Worldskills в 2021 году в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Обучение по программам Worldskills охватит более 700 человек в Свердловской области в 2021 году. Об этом сообщили в среду в департаменте информационной политики региона.

"В Свердловской области стартовало бесплатное обучение по программам Worldskills в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография". В регионе доступны программы по 43 профессиональным компетенциям. В 2021 году обучение смогут пройти более 700 уральцев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что более 100 человек уже приступили к учебе по направлениям "Медицинский и социальный уход", "Веб-дизайн и разработка", "Холодильная техника и системы кондиционирования", "Социальная работа", "Поварское дело", "Ресторанный сервис", "Кондитерское дело". Выпускников, в зависимости от специальности, планируют устроить в областную клиническую психиатрическую больницу, специализированный дом ребенка, комплексные центры социального обслуживания населения, в сервисные компании и так далее.

"Программы Worldskills ориентированы на практику. Более 70% обучения занимает освоение практических навыков в оснащенных современным оборудованием мастерских. Обучение по всем программам ведут сертифицированные эксперты", - пояснили в департаменте.