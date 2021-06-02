"Уральские авиалинии" начала выполнять рейсы из Екатеринбурга в Минск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. Авиакомпания "Уральские авиалинии" запустила рейсы из Екатеринбурга в Минск, первый рейс вылетел в ночь на среду, следует из данных онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Согласно данным онлайн-табло, самолет прибыл в Минск в 07:54. Рейс выполнялся на воздушном судне Аirbus-320.

В начале февраля в компании сообщали о начале полетов из Екатеринбурга в Минск с 11 февраля. Позднее открытие рейсов было перенесено на март, однако компания отменила решение о запуске рейсов из Екатеринбурга в Минск из-за отсутствия спроса. В середине мая вновь было объявлено о решении запустить рейсы по данному направлению. Ранее перевозчик не выполнял полеты из Екатеринбурга в Минск.

"Уральские авиалинии" обслуживают более 200 маршрутов. Компания эксплуатирует 50 самолетов на условиях операционного лизинга.