Первый фигурант по делу о прослушке политиков в Екатеринбурге получил 16 месяцев колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 1 году 4 месяцам колонии строгого режима обвиняемого по статье о нарушении тайны телефонных переговоров, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Источник в правоохранительных органах уточнил, что мужчина стал первым осужденным фигурантом дела о прослушке политиков.

"Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца и 15 дней в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в суде. Согласно картотеке суда, он обвинялся по ч. 3 ст. 30 ("Покушение на преступление"), ч. 1 ст. 138 ("Нарушение тайны телефонных переговоров") и ч. 4 ст. 327 ("Подделка документов с целью скрыть другое преступление") УК РФ.

Источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что мужчина стал первым осужденным членом банды, которая занималась прослушкой в отношении сотрудников органов государственной власти. "В настоящее время под стражей находятся еще четыре члена преступной группы, которые были фиктивно трудоустроены в управляющие компании Екатеринбурга", - добавил собеседник агентства.

По его словам, 3 июня сотрудники СК и ФСБ провели обыски по уголовному делу о прослушке в офисах четырех управляющих компаний Екатеринбурга. "Поводом для проверок УК стали жалобы жителей города, связанные с завышением организациями тарифов на ЖКХ. Были изъяты документы, в которых содержатся признаки налоговых преступлений в деятельности УК и их руководства", - добавил источник.

По данным источника, прослушка велась осенью 2019 года в отношении чиновников городской администрации и депутатов гордумы, а также региональных властей и представителей крупных компаний.