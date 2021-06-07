Суд приостановил рассмотрение дела об эксплуатации ранее захваченного монастыря на Урале

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА /Свердловская область/, 7 июня. /ТАСС/. Верхнепышминский городской суд временно прекратил производство по иску прокурора Верхней Пышмы к администрации Среднеуральска, требовавшего запретить эксплуатацию объектов Среднеуральского женского монастыря, который ранее удерживали бывший схимонах Сергий (Николай Романов) и его сторонники, передает корреспондент ТАСС из зала суда. На такое определение суда повлияло признание Арбитражным судом региона права собственности на 14 зданий комплекса монастыря за Екатеринбургской епархией.

"Суд определил производство по гражданскому делу по иску прокурора города Верхняя Пышма к администрации городского округа Среднеуральска о запрете деятельности [зданий комплекса] приостановить до вступления в законную силу решения Арбитражного суда Свердловской области <…> по исковому заявлению Централизованной религиозной организации Екатеринбургской епархии Русской православной церкви к администрации городского округа Среднеуральска о признании права собственности", - сказала судья.

Прокурор Верхней Пышмы в ходатайстве отметила, что обстоятельство признания прав собственности зданий за епархией "имеет принципиальное значение для рассмотрения данного дела, поскольку требования были заявлены к администрации Среднеуральского городского округа, и <…> встанет вопрос об ответчике".

26 мая Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Екатеринбургской епархии, требовавшей признать право на 14 зданий комплекса Среднеуральского женского монастыря - два храма на территории монастыря, жилой комплекс обители, несколько келий и вспомогательных помещений. Ранее епархия добилась признания прав на здание храма иконы Божией Матери "Спорительница хлебов".

Ситуация с монастырем

Бывший настоятель Среднеуральского женского монастыря Николай Романов (бывший схимонах Сергий) был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, а затем отлучил от церкви. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называла ситуацию в монастыре захватом. После задержания Романова и его ареста обитель продолжали удерживать его сторонники, не допуская внутрь представителей епархии.

14 апреля судебные приставы в связи с обеспечительными мерами по иску прокурора Верхней Пышмы выселили всех жителей монастыря из-за выявленных нарушений требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности.