Участники IT-форума в Югре обсудят применение искусственного интеллекта в госуслугах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Участники XII Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске обсудят вопросы использования искусственного интеллекта в государственных услугах и представят успешный отраслевой опыт его внедрения, сообщили в департаменте информтехнологий и цифрового развития Югры.

"При партнерстве с РАНХиГС состоится круглый стол "Искусственный интеллект - разумный партнер", где будет подниматься тема цифровой этики: риски и возможности использования искусственного интеллекта в государственных услугах для граждан и отраслевых проектах. Эксперты обсудят внедрение решений на базе искусственного интеллекта в отраслевых проектах: барьеры и перспективы на федеральном и региональном уровне, а также успешные отраслевые кейсы в этом направлении", - говорится в сообщении.

Также команда Высшей школы госуправления РАНХиГС проведет пленарную дискуссию "Системное управление цифровой трансформацией в регионах", где эксперты рассмотрят прорывные региональные практики в здравоохранении, образовании, строительстве и других направлениях, сложности при реализации стратегий, а также приоритеты цифровой трансформации. Участниками диалога станут руководители по цифровой трансформации федеральных и региональных органов власти, эксперты и представители ведущих IT-компаний.

О форуме

XII Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС пройдет в смешанном формате с 15 по 18 июня в Ханты-Мансийске. В ходе него состоятся 45 мероприятий при ограниченном офлайн-участии и широком онлайн-диалоге российских и зарубежных специалистов. Впервые форум будет проходить в течение четырех дней.

Особое внимание на форуме уделят темам искусственного интеллекта, цифровой трансформации в России и мире, жизни в постковидном пространстве. Здесь пройдут, в частности, сессии и круглые столы совместно с Минздравом и Минспортом России, аппаратом полномочного представителя президента РФ в УрФО, правительством Москвы и Ассамблеей народов Евразии. В дни форума в Югре соберутся также IT-руководители вузов для участия в дискуссии, организованной командой экспертов Института цифрового развития науки и образования, подведомственного Министерству науки и высшего образования РФ.

Генеральные партнеры IT-Форума - "Прайм Груп", "Ростелеком", "Салым Петролеум", "Славнефть-Мегионнефтегаз". Инвестиционные партнеры - "Техноком", "ФОРС". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.