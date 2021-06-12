Суд избрал запрет определенных действий замглавы свердловского министерства госимущества

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Кировский районный суд Екатеринбурга назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий первому заместителю министра по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Елене Николаевой, которая была задержана по делу экс-главы министерства Алексея Пьянкова. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Николаевой назначен запрет определенных действий", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что в Екатеринбурге проходят обыски по делу Пьянкова, в результате мероприятий задержаны 10 человек. Бывшему министру предъявлено обвинение по 15 эпизодам, в том числе связанным со злоупотреблением служебными полномочиями и растратой госимущества.

Пьянкова и двух его заместителей - Артема Богачева и Константина Никанорова - задержали 26 апреля 2016 года. Их подозревали в растрате 55 млн рублей, получении взятки в размере 31,5 млн рублей и приобретении земельных участков по заведомо завышенной цене в ходе подготовки Екатеринбурга к проведению матчей чемпионата мира по футболу. Сначала чиновники были арестованы, позже суд отпустил их под залог.

До принятия решения о проведении матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге стадион "Центральный" и территория вокруг него находились в частной собственности. Для начала строительства инфраструктуры к чемпионату необходимо было передать объекты в федеральную собственность. С этой целью совершались десятки сделок, в результате которых стадион сначала перешел в собственность Свердловской области, а затем перешел в федеральную. Возбуждение уголовных дел было связано с этими сделками.