Следователи рассматривают несколько причин ДТП с 4 погибшими на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Причиной ДТП, в котором в субботу в Свердловской области погибли четыре человека и пять пострадали, стал, по предварительным данным, выезд на встречную полосу автомобиля "Ниссан Кашкай". Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Предполагаемой причиной столкновения двух транспортных средств в светлое время суток и при хороших погодных условиях мог стать выезд на полосу встречного движения автомобиля Nissan Qashqai. <…> Сейчас представители МВД анализируют съемки с камер видеорегистратора, имевшегося в одной из машин, а также отрабатывают различные версии случившегося, в том числе связанную с возможной неисправностью автомобиля и состоянием здоровья водителя. Следователями полиции назначена автотехническая экспертиза. <…> По итогам выяснения всех обстоятельств ДТП территориальным ОВД будет принято обоснованное процессуальное решение о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении, распространенном Горелых.

ДТП произошло на 136-м километре автодороги Ивдель - Ханты-Мансийск возле поселка Атымья в Свердловской области в субботу. Четыре человека погибли, еще пятеро пострадали - их доставят на вертолете в Нягань и Сургут. Оба транспортных средства имеют номера Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО), одна машина из Приобья, вторая - из Сургута.

Как уточнил Горелых, одна семья только прилетела в Екатеринбург из отпуска в Абхазии и ехала на своей машине домой, а вторая, напротив, направлялась в отпуск. Полиция установила личности погибших. "Все погибшие находились в салоне японской машины, они получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте", - сказал он.

В числе погибших мальчик 2009 года рождения и девочка 2021 года рождения, а также двое взрослых. В числе пострадавших в "Ниссане" девочка 2006 года рождения. "Она находится в тяжелом состоянии, у нее перелом бедер и костей таза", - добавил Горелых. По его словам, водитель автомобиля "Джили" получил множественные переломы и различные травмы. Еще два пассажира этого автомобиля - девочки 2009 и 2011 годов рождения. У последней очень серьезные травмы. Также у пострадавшей 1971 года рождения врачи диагностировали перелом предплечья и рваные раны кисти.