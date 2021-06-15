Режим повышенной готовности введен в Улан-Удэ из-за подъема уровня рек

УЛАН-УДЭ, 15 июня. /ТАСС/. Власти Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности из-за подъема уровня рек Уды и Селенги и паводкоопасной обстановки. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе городской администрации.

"Неблагоприятная гидрологическая обстановка наблюдается на реках Селенга и Уда. Введен режим "Повышенная готовность" на территории города Улан-Удэ. Спецтехника комбината по благоустройству готова для проведения мероприятий в зонах возможного подтопления, обеспечен запас песчано-гравийной смеси для отсыпки береговой зоны подтопляемой территории", - сообщили в мэрии.

Уровень воды в Селенге, по состоянию на 15 июня, составляет 186 cм, в Уде - 165 см. До выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды в Селенге должен составлять не менее 230 см (критической считается отметка в 330 см), на Уде - 230 см (критическая отметка - 400 см). Власти столицы Бурятии организовали оповещение населения о возможном подтоплении. Ведется ежесуточный мониторинг уровня воды в реках.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в этом году паводковые воды подтопили 10 населенных пунктов в четырех районах, власти региона готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям. Больше всего пострадали села Бичура и Энхэ-Тала, где вода зашла в подворья и дома.

По словам главы региона, на территории Бурятии, которая расположена в водосборном бассейне озера Байкал, после засушливого наступил полноводный период многолетнего цикла. Минувшие выходные в центральных районах Бурятии была жаркая солнечная погода, с 15 июня возобновились дожди.