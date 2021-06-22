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Пандемия COVID-19

Глава Свердловской области заявил, что третья волна COVID-19 ожидается в регионе в июле

По словам Евгения Куйвашева, третья волна должна накрыть область через две-три недели

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Власти Свердловской области ожидают третью волну распространения новой коронавирусной инфекции в регионе в начале июля. Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания оперативного штаба губернатор региона Евгений Куйвашев.

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"Эта (третья) волна коронавируса должна нас накрыть недели через две, через три", - сказал губернатор.

9 мая сообщалось, что количество случаев заражения коронавирусом в Свердловской области впервые с мая 2020 года меньше 100 - за сутки в регионе зафиксировано 99 случаев. Последний раз менее 100 случаев коронавируса в области фиксировалось 24 мая 2020 года, тогда оперштаб сообщал о 90 заразившихся. 25 мая 2021 года в регионе зафиксирован лишь 91 случай заражения за сутки, 21 июня это показатель вырос почти в два раза - 174 случая за сутки.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев заражения новой коронавирусной инфекцией составляет 92 108. Общее число выписанных достигло 85 870, общее число случаев смерти - 3 709.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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