Глава Свердловской области заявил, что третья волна COVID-19 ожидается в регионе в июле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Власти Свердловской области ожидают третью волну распространения новой коронавирусной инфекции в регионе в начале июля. Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания оперативного штаба губернатор региона Евгений Куйвашев.

"Эта (третья) волна коронавируса должна нас накрыть недели через две, через три", - сказал губернатор.

9 мая сообщалось, что количество случаев заражения коронавирусом в Свердловской области впервые с мая 2020 года меньше 100 - за сутки в регионе зафиксировано 99 случаев. Последний раз менее 100 случаев коронавируса в области фиксировалось 24 мая 2020 года, тогда оперштаб сообщал о 90 заразившихся. 25 мая 2021 года в регионе зафиксирован лишь 91 случай заражения за сутки, 21 июня это показатель вырос почти в два раза - 174 случая за сутки.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев заражения новой коронавирусной инфекцией составляет 92 108. Общее число выписанных достигло 85 870, общее число случаев смерти - 3 709.