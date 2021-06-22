Свердловский губернатор надеется, что в "деле МУГИСО" будет поставлена точка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев надеется, что правоохранительные органы поставят точку в уголовном деле в отношении экс-главы министерства по управлению государственным имуществом региона (МУГИСО) Алексея Пьянкова. Об этом он сообщил на брифинге, отвечая на вопрос, с чем связано появление и исчезновение в публичном пространстве так называемого дела МУГИСО.

"Я не буду гадать, с чем это связано. Я одно могу сказать, я к Алексею Пьянкову отношусь так же, как и раньше относился. По истечении шести лет, я надеюсь, наши правоохранительные органы поставят точку в этом деле", - сказал Куйвашев.

10 июня источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что в Екатеринбурге проходят обыски по делу Пьянкова, в результате мероприятий задержаны 10 человек. Кировский районный суд Екатеринбурга назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий первому заместителю министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Елене Николаевой, которая была задержана.

Бывшему министру предъявлено обвинение по 15 эпизодам, в том числе связанным со злоупотреблением служебными полномочиями и растратой госимущества.

О "деле МУГИСО"

Пьянкова и двух его заместителей - Артема Богачева и Константина Никанорова - задержали 26 апреля 2016 года. Их подозревали в растрате 55 млн рублей, получении взятки в размере 31,5 млн рублей и приобретении земельных участков по заведомо завышенной цене в ходе подготовки Екатеринбурга к проведению матчей чемпионата мира по футболу. Сначала чиновники были арестованы, позже суд отпустил их под залог.

До принятия решения о проведении матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге стадион "Центральный" и территория вокруг него находились в частной собственности. Для начала строительства инфраструктуры к чемпионату необходимо было передать объекты в федеральную собственность. С этой целью совершались десятки сделок, в результате которых стадион сначала перешел в собственность Свердловской области, а затем - в федеральную. Возбуждение уголовных дел было связано с этими сделками.