Тюменские некоммерческие организации получат более 39 млн рублей на реализацию проектов

ТЮМЕНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Президентские гранты на общую сумму более 39 млн рублей будут выделены тюменским некоммерческим организациям (НКО) на реализацию проектов, сообщила пресс-служба департамента социального развития региона в среду.

"В число победителей второго в 2021 году конкурса президентских грантов вошли 29 некоммерческих организаций, которые на реализацию социально значимых проектов получат более 39 млн рублей. Размер грантов, выделенных тюменским НКО, составляет от 200 тыс. до 9 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что среди победителей конкурса НКО, работающие в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, а также в Голышмановском городском округе и Ярковском районе. Самый большой президентский грант в размере 9 млн рублей получит проект "Уральская сеть ресурсных центров для СО НКО. В ногу со временем" Благотворительного фонда развития города Тюмени.

Как рассказала ТАСС программный координатор Уральской сети ресурсных центров для НКО Светлана Дремлюга, в новом проекте наиболее опытные ресурсные центры становятся экспертами для менее опытных. "В рамках этого проекта мы разработаем стратегию совместного развития уральской сети ресурсных центров. Планируется проведение совместных благотворительных и добровольческих акций", - добавила она.

На официальном сайте президентских грантов сообщается, что в рамках проекта 450 представителей НКО 15 муниципалитетов получат очные консультации специалистов межрегионального, региональных, пилотных муниципальных ресурсных центров, пройдут обучение по базовому курсу из 33-х семинаров, включающему вопросы юридического и финансового сопровождения, привлечения ресурсов, оказания услуг в социальной сфере.

Всего в 2021 году по итогам двух конкурсов грантов президента РФ привлечено в регион на реализацию проектов около 80 млн рублей.