На Урале завершили монтаж фильма о детях войны по книге Крапивина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Юношеский отряд "Каравелла" писателя Владислава Крапивина завершил монтаж художественного фильма о детях Великой Отечественной войны по произведению писателя "Тень Каравеллы". Также уже представлен трейлер кинокартины, сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС командор отряда "Каравелла", невестка писателя Лариса Крапивина.

Выпуск фильма приурочен к 60-летию юношеского отряда "Каравелла" в 2021 году. Съемки были закончены в марте.

"Монтаж у нас завершен, уже проведено озвучивание главных героев, сейчас идет процесс по наложению шумов. И в конце июля-начале августа мы планируем сделать премьеру. В массовых сценах было задействовано большое количество детей, [около 300] - как в массовых сценах зимы 1944-1945 годов, так и в массовой сцене на острове Шабур Верх-Исетского водохранилища. Трейлер у нас вышел и уже размещен в социальных сетях", - сказала она.

Показ фильма состоится как в Екатеринбурге, где ведется деятельность отряда "Каравеллы", так и в пяти городах, по которым будет совершен автопробег памяти Крапивина. Он пройдет в августе и будет длиться 10 дней. Крапивина отметила, что, скорее всего, в пробеге смогут принять участие только вакцинированные от коронавируса граждане.

В 2021 году юношеский отряд запустил множество мероприятий, в том числе летнюю парусную практику, в которой участвуют 120 ребят. А в июле пройдут соревнования "Юный моряк", которые посетят более 100 ребят со всей Свердловской области.

О писателе

Владислав Крапивин - известный советский и российский детский писатель, основатель детского отряда "Каравелла" на Урале, автор таких произведений как "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии", "Трое с площади Карронад". Отряд "Каравелла" был организован Крапивиным в 1961 году, писатель руководил им более 30 лет, основные направления "Каравеллы" — морское дело, фехтование, история флота.

Писатель умер 1 сентября 2020 года, ему был 81 год.