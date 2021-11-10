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На Урале при проверке QR-кодов в ТЦ произошел конфликт между охраной и посетителем

Полиция проводит проверку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. В Серове между охраной торгового центра и посетителем произошел конфликт при проверке QR-кодов. Полиция проводит проверку, сообщил в среду ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным издания Znak.com, на входе в ТЦ образовалась очередь из-за пенсионерки, которая долго не могла найти cвой QR-код. За нее вступилась женщина, к которой охранники якобы применили силу. Ее супруга повалили на пол и надели наручники.

"Мужчина написал официальное заявление в территориальное ОВД, оно зарегистрировано в установленном порядке. Проверку поручено провести службе участковых уполномоченных. По ее результатам, в том числе на основании медицинского заключения, будет принято обоснованное процессуальное решение. Представители МВД опрашивают очевидцев, анализируют съемки с камер наблюдения, выясняют более подробные и точные обстоятельства произошедшего", - сказал Горелых.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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