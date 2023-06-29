В ЯНАО прогнозируют рост на 10% числа получающих соцпомощь пожилых людей

В регионе работают 13 государственных организаций социального обслуживания

ТАСС, 29 июня. Более 6,6 тыс. человек пожилого возраста получили социальные услуги в организациях Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 2022 году. Прогнозируется, что их число вырастет на 10% в этом году, сообщили ТАСС в региональном департаменте социальной защиты населения.

"В 2021 году социальные услуги в организациях получили 6 406 граждан пожилого возраста, в 2022 году - 6 668. Прогнозируем, что в 2023 году число получателей вырастет еще на 9-10%", - сказали в департаменте.

Отмечается, что рост числа нуждающихся каждый год в среднем составляет 5%. Это связано с тем, что все больше граждан достигает пожилого возраста, когда им нужна дополнительная поддержка, например социального работника. Среди пожилых граждан на сегодняшний день наиболее востребовано предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому - помощь в уборке, приготовлении пищи, проведении гигиенических процедур и другом.

Всего в регионе работают 13 государственных организаций социального обслуживания. В учреждениях помогают семьям с детьми в трудной жизненной ситуации, гражданам с особенностями здоровья и инвалидностью, пожилым людям и другим.