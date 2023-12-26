В Курганской области временно ограничили движение транспорта на дорогах

В регионе наблюдаются дождь, мокрый снег и метель

ТАСС, 26 декабря. Госавтоинспекция запретила движение автобусов, маршрутных такси и грузовиков на всех дорогах регионального и межмуниципального значения в Курганской области из-за дождя, мокрого снега, метели и резких перепадов температур. Об этом сообщили ТАСС в региональном ведомстве.

"Сегодня с 06:25 (04:25 мск) движение автобусов, маршрутных такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, на всех автомобильных автодорогах регионального и межмуниципального значения запрещено. Дождь, мокрый снег, перепады температуры воздуха с плюсовой на минусовую, метель и порывы ветра до 19 м/с послужили причиной временного ограничения движения транспорта", - рассказали в ведомстве.

Подрядные организации чистят дороги от снега и льда.