Полеты из Екатеринбурга в Фергану начнут выполняться в январе

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Прямые рейсы Екатеринбург - Фергана появятся в январе в рамках полетной программы авиакомпании "Уральские авиалинии" в Узбекистан, сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.

"С 13 января 2024 года открываем новые прямые рейсы в Узбекистан. Екатеринбург - Фергана - Екатеринбург два раза в неделю", - говорится в сообщении.

В январе компания также приступит к выполнению ежедневных полетов из Жуковского в Ташкент. Из аэропорта Домодедово самолеты авиакомпании будут вылетать три раза в неделю в Карши и два раза в неделю в Наманган. По данным с сайтов аэропортов Кольцово (Екатеринбург), Жуковского и Домодедово, сейчас полеты по этим направлениям из аэропортов не осуществляются.

Кроме того, компания трижды в неделю будет выполнять рейсы из Екатеринбурга в Ташкент, дважды в неделю - в Самарканд и Наманган. Еженедельные рейсы "Уральских авиалиний" в Ташкент появятся также из Самары и Красноярска.