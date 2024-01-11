Суд приостановил работу кафе в Екатеринбурге из-за острой кишечной инфекции

За медпомощью обратились девять человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Суд приостановил на 45 дней работу арт-кафе Fest 12 в Екатеринбурге из-за заболевания нескольких человек острой кишечной инфекцией, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга, рассмотрев материалы, представленные Северным Екатеринбургским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, поддержал исковые требования надзорного органа и приостановил деятельность арт-кафе Fest 12 на 45 суток. Срок исчисляется со дня запрета деятельности кафе, наложенного территориальным отделом - 26 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора ТАСС сообщили, что за медпомощью обратились девять человек, среди которых восемь детей. По результатам лабораторных исследований у заболевших обнаружили норовирус, среди персонала кафе нашли носителей инфекции.

При проведении расследования специалистами Роспотребнадзора выявили нарушения, среди которых отсутствие разграничения потоков сырья и чистой посуды, недостатки в уборке помещений, содержании инвентаря, прохождении сотрудниками гигиенического обучения и обязательного ежедневного осмотра.