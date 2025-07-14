Свердловская область будет координировать "Императорский маршрут" до 2027 года

В федеральный историко-культурный туристический проект вошли уже более 30 регионов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Свердловская область останется координатором федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут", в который вошли уже более 30 регионов, до конца 2026 года. Об этом объявила председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества" Анна Громова.

"Хочу <...> передать этот дивный знак, на котором написано, что Свердловская область координирует "Императорский маршрут" с 2024 по 2026 год, <...> в доброе плавание на 2026 год", - сказала она на форуме регионов-участников проекта "Императорский маршрут" в Екатеринбурге.

Ранее было определено, что кураторство региона закрепляется на два года, но успешный опыт Свердловской области показал, что сроки необходимо увеличивать до трех лет, пояснила Громова. К тому же, время передачи полномочий, погружения в работу занимает определенное время, и такой срок является наиболее эффективным, добавила она.

Цель проекта "Императорский маршрут" - возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей России, ее достижений в период правления династии Романовых. Федеральный туристический проект охватывает места памяти представителей императорской фамилии, места их пребывания, официальных визитов, паломничеств и путешествий в России и за рубежом.