Это связано с закрытием воздушного пространства в аэропортах Москвы

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июля. /ТАСС/. Выполнение ряда авиарейсов из Челябинска в Москву авиаперевозчиков "Аэрофлот" и "Победа" отменили из-за закрытия воздушного пространства в аэропортах столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.

"Это связано с закрытием воздушного пространства в аэропортах Москвы", - прокомментировали в пресс-службе.

По данным онлайн-табло челябинского аэропорта, отменены рейсы СУ 1093, СУ 1535, СУ 1095, СУ 1421, СУ 1423 компании "Аэрофлот", также рейс ДР 414 компании "Победа".