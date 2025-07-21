За первое место теперь полагается 500 тыс. рублей, за второе - 350 тыс., а за третье - 250 тыс. рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 июля. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ в пять раз, до 500 тыс. рублей, увеличит выплаты за первое место на региональном этапе конкурса профессионального мастерства педагогов. Также в четыре раза увеличены выплаты за второе и третье места, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

"Об основных решениях, принятых на заседании правительства Югры. Увеличиваем размер премии победителям и призерам регионального этапа конкурсов профессионального мастерства педагогов. За первое место: с 110 тыс. до 500 тыс. рублей, за второе место: с 80 тыс. до 350 тыс. рублей, за 3 место: с 60 тыс. до 250 тыс. рублей", - написал он.

Как сообщается на едином официальном сайте госорганов Югры, в частности, речь идет о таких конкурсах, как: "Учитель года Югры", "Воспитатель дошкольного образовательного учреждения Югры", "Сердце отдаю детям", "Учитель родного языка и литературы Югры", "Педагог-психолог года Югры", "Руководитель года образовательной организации", "Педагогический дебют Югры", "Лучший преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины Югры", "От сердца к сердцу".

Кроме того, согласно решению правительства Югры в регионе будет проходить региональный этап ежегодного всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет "За нравственный подвиг учителя". Его планируется проводить по пяти номинациям, а размер премии за победу составит до 200 тыс. рублей. "Мы пересмотрели подходы. Решение коснется большого количества наших педагогов, работающих в системе образования, в том числе дополнительного, позволит нам отметить труд этих людей. Надеемся, что педагоги, которые пройдут региональный этап, будут достойно представлять не только свое образовательное учреждение, но и всю Югру на всероссийском конкурсе", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Руслана Кухарука.

По данным властей региона, с 1996 по 2024 годы проведены 135 конкурсов среди педагогов и руководителей образовательных организаций Югры. Педагоги региона регулярно становятся победителями и призерами различных всероссийских конкурсов. Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о награждении двух педагогов автономного округа званием "Почетный учитель Российской Федерации": преподавателя физической культуры гимназии города Советского Максима Овсянникова и учителя русского языка и литературы лицея Нижневартовска Эльвиры Хаматнуровой.