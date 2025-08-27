В Екатеринбурге День народов Урала откроет выступление русского народного хора

Мероприятие состоится 31 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Выступление Уральского государственного академического русского народного хора откроет празднование Дня народов Урала в Екатеринбурге 31 августа, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин.

"В Свердловской области проживает более 140 различных национальностей, и каждой есть что представить - свою культуру в костюме, в песне, в танце и, конечно, во вкусных угощениях. <…> Также принимают участие поистине талантливые и знаменитые в нашем регионе и далеко за его пределами артисты - Уральский академический русский народный хор, который откроет торжественную часть мероприятия", - сказал он.

Всего на празднике, который будет длиться порядка шести часов в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского, будет организовано около 30 национальных подворий. Так, среди славянских народов будут представлены белорусская, украинская, русская культуры, казачество, рассказала председатель региональной общественной организации русской культуры и развития дружбы народов "Мое Отечество" Лариса Ушакова. "Мы представляем воинское искусство казаков, <…> на нашем подворье можно встретиться с настоящими героями-казаками, которые вам расскажут про свою культуру, про то, как сейчас защищают казаки родину на СВО", - отметила она.

В честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне в этом году гости смогут попробовать не только национальные блюда, но и солдатскую кашу. Также национальные подворья отправят автомобиль на СВО. "Ребята принимают участие [в СВО] многих национальностей, они все защищают нашу большую страну, <…> и мы все вместе решили в этот день <…> подарить нашим ребятам на фронт новый автомобиль УАЗ "Пикап" и прибор радиоэлектронной борьбы против дронов - все подворья и национальные культурные объединения высказались, что да, мы это должны сделать. Это пример дружбы, пример того, что мы все вместе", - добавил председатель регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" Сергей Павленко.

Организаторы ожидают более 10 тыс. посетителей.