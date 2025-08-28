В Ханты-Мансийске за сутки выпало около четверти месячной нормы осадков

В городе прошли дожди с грозами и ливни

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 августа. /ТАСС/. Дожди и сильные дожди прошли в городе Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 27 августа, за сутки выпало около четверти месячной нормы осадков. Об этом сообщили ТАСС в отделе метеопрогнозов Ханты-Мансийского ЦГМС.

Как передает корреспондент ТАСС, в Ханты-Мансийске в ночь с 26 на 27 августа и утром и в течение дня 27 августа прошли дожди с грозами и ливни, был частично подтоплен ряд дорог, образовались лужи. В настоящее время дожди в городе продолжаются.

"За минувший день - с 8 утра до 20 часов вечера - в Ханты-Мансийске выпало 8 мм осадков", - сказала собеседница агентства.

При этом, за утро ночь и утро 27 августа в Ханты-Мансийске выпало 22 мм осадков в ходе дождей, при месячной норме в августе - 84 мм.

Ранее в Югре синоптики сообщали, что в регионе ожидаются переменная облачность, кратковременный дождь, порывы ветра до 15-20 м/с, температура днем - до плюс 25 градусов, местами - до плюс 30 градусов. 27-29 августа в Югре прогнозируются кратковременный, местами сильный дождь, гроза, ветер порывами до 15-18 м/с, температура днем до 26-29 градусов.