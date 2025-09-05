Компания ожидает к концу года добыть сверх плана 69 тыс. тонн нефти и 63 млн куб. м газа

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Компания "Русснефть" по итогам января - июля 2025 года добыла 3,573 млн тонн нефти, что на 20 тыс. тонн выше плана. Добыча газа достигла 1,2 млрд куб. м, превысив плановый показатель на 38 млн куб. м, сообщается в корпоративной газете компании.

По предварительным оценкам, к концу года будет добыто сверх плана 69 тыс. тонн нефти и 63 млн куб. м газа.

Значительный вклад в показатели добычи внесен за счет активной программы бурения. С начала года введены в эксплуатацию 85 новых добывающих скважин, из них 73 - с горизонтальным окончанием. На них уже добыто 372,5 тыс. тонн нефти. Всего до конца года планируется ввести 114 скважин, которые обеспечат годовую добычу в объеме 862,5 тыс. тонн. Ожидаемый прирост запасов нефти по итогам года оценивается в 8 млн тонн.

Ключевым активом развития является Восточно-Каменное месторождение, где завершена интерпретация данных сейсморазведки и построена детализированная геологическая модель. Пробурены 36 скважин, до конца года намечено ввести 47. Ожидается, что годовая добыча на участке составит 517 тыс. тонн нефти. Параллельно ведется строительство ключевых инфраструктурных объектов: установки предварительного сброса воды (УПН), трубопровода и пункта сбора продукции (ПСП).

Президент компании Евгений Толочек заметил, что добыча нефти на Восточно-Каменном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе по итогам 2025 года пусть и составит около 520 тыс. тонн, но темпы добычи на участке уже приближаются к 750 тыс. тонн в год, что составляет половину от первоначально прогнозируемого пикового уровня в 1,5 млн тонн.

Капитальные вложения компании в 2025 году составят 28,9 млрд рублей. В рамках инвестиционной программы уже построено свыше 53,3 км трубопроводов, 5,2 км дорог и 14,8 км ЛЭП.