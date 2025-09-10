Предприятие начало работу в Лабытнанги

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Предприятие по переработке пантов северных оленей для приготовления уходовой косметики начало свою работу в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. Новую линейку косметических средств с использованием концентрата из пантов планируется выпустить уже к концу текущего года, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На Ямале открылось предприятие по переработке пантов северных оленей. Предприятие в Лабытнанги будет производить косметический концентрат из пантов северных оленей для приготовления уходовой косметики. Продукция успешно прошла все лабораторные проверки на качество и безопасность, подтвердив свое соответствие стандартам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в цехах предприятия будут производиться и другие компоненты для косметических средств - экстракты дикоросов и вытяжка из икры сиговых рыб. "Новую линейку косметических средств с использованием концентрата из пантов планируется выпустить уже к концу года. В дальнейшем она дополнит продукцию торговой марки "Сила Севера", которая уже представлена на внутреннем и международном рынке, а также будет сертифицирована под национальным брендом "Сделано в России", - приводит пресс-служба слова директора департамента экономики Ямала Валерия Миронова. К ноябрю на предприятии планируют разработать и сертифицировать шесть уходовых средств на основе пантов северных оленей, дневной крем для лица уже успешно прошел лабораторные испытания.

Ямальский бренд "Сила Севера" стал первым предприятием в регионе, получившим сертификат "Сделано в России" в категории "Надежность". Документ подтверждает высокое качество косметических средств, созданных из натуральных продуктов и дикоросов Крайнего Севера. Департамент экономики Ямала оказывает содействие производителям в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".