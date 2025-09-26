На Урале смягчили приговор экс-директору "Уральского выставочного центра"

Игорю Данилову назначили четыре года шесть месяцев со штрафом 800 тыс. рублей условно с испытательным сроком четыре года шесть месяцев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Свердловский областной суд смягчил приговор бывшему директору "Уральского выставочного центра" Игорю Данилову по делу о превышении должностных полномочий до четырех лет шести месяцев со штрафом 800 тыс. рублей условно с испытательным сроком четыре года шесть месяцев. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В июле 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Данилова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет и штрафом 800 тыс. рублей. Приговор был обжалован адвокатом осужденного, также было заявлено апелляционное представление прокурора.

"Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, изменил приговор суда первой инстанции. Из приговора исключено осуждение Данилова по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями - прим. ТАСС). Данилов считается осужденным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения - прим. ТАСС). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев со штрафом 800 тысяч рублей условно с испытательным сроком 4 года 6 месяцев", - говорится в сообщении с уточнением, что в остальной части приговор оставлен без изменений.

Как установил суд, Данилов, будучи генеральным директором АО "Уральский выставочный центр", в период с января 2019 года по декабрь 2021 года и с января 2022 года по май 2023 года снимал через посредника деньги с корпоративной карты организации и зачислял их на свои банковские карты, средства тратились на личные нужды Данилова. Также в сентябре 2019 года осужденный заключил договор займа, которым от имени генерального директора организации предоставил себе денежные средства под проценты. Позже указанный договор продлевался. Данилов причинил имущественный вред организации на сумму свыше 13 млн рублей.