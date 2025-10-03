Екатеринбуржцу дали 13 лет за передачу данных спецслужбам Украины

Константин Марков будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Свердловский областной суд приговорил к 13 годам колонии жителя Екатеринбурга за передачу персональных данных граждан РФ спецслужбам Украины. Ранее мужчина был осужден за похищение человека и вымогательство, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Константин Марков обвинялся в том, что за денежное вознаграждение от спецслужб Украины передавал персональные данные граждан РФ, которые впоследствии могли быть использованы в интересах спецслужб иностранных государств. Весной прошлого года он был осужден <…> судом за похищение человека, вымогательство. <…> Маркову назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд признал Маркова виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена). Ему также назначили штраф в размере 320 тыс. рублей и последующее ограничение свободы сроком на два года.